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В Украину пришла оттепель: где запахнет настоящей весной

Четверг 21 января 2021 12:57
В Украину пришла оттепель: где запахнет настоящей весной
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни станет совсем весенняя и в большинстве областей начинается оттепель. На востоке до выходных еще сохранится теплая погода, но в остальных регионах синоптики обещают плюсовую температуру.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, 22 января, в День Соборности Украины, страну охватит настоящее весеннее тепло.

"22 января, как раз на День Соборности Украины, погода покажет нам пример синоптического единства. Практически всю территорию охватит "плюсовая" температура воздуха. В течение дня в Украине ожидается +1 +5 градусов, на Западе и Юге запахнет настоящей весной, там предусматривается до +5 +8 градусов, в Крыму до +10 градусов", - сообщила синоптик.

В Украину пришла оттепель: где запахнет настоящей весной

Карта погоды

Она добавила, что существенных осадков в большинстве областей не прогнозируется, только на Закарпатье и в Карпатах пройдет дождь и мокрый снег. Циклоны уйдут за пределы территории Украины, но во многих областях возможен сильный штормовой ветер.

Наталка Диденко призвала украинцев быть осторожнее во время оттепели, так как есть риск падения сосулек, льда и снега.

"В Киеве 22 января ожидается теплая погода. В ближайшую ночь еще немного будет подмерзать, но уже днем температура воздуха повысится до +3 градусов. Серьезных осадков не будет. А вот ветер будет некомфортным, порывистым, до сильного. Одеваться слишком легко явно не стоит – ветер всегда добавляет холода", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредил о новой волне похолодания в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украине прогнозируют аномальную погоду весной.

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Новости Украины Жизнь ГидрометцентрПогодаНаталка Диденко

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