Україну чекає аномальна весна: синоптик ошелешив прогнозом

Синоптик розповів про погоду в Україні навесні (колаж РБК-Україна)

Весна 2021 в Україні буде аномальною і пізньою. Річ у тому, що температури цього сезону будуть такі ж, як взимку. Такий невтішний прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

Про це він повідомив виданню "Сегодня".

На думку експерта, 2021 рік за класифікацією Брюсова календаря є роком Сатурна. Всього є 7 класифікацій. Наприклад, минулий рік був роком Місяця, 2022 буде роком Юпітера. Також є року Венери, Марса, Меркурія і Сонця.

Від цього безпосередньо залежать і погодні умови. Так, рік Сатурна характеризується пізньою весною, холодним і вологим літом, нетерплячою осінню і ранньою зимою.

"Весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно росте. Літо нежарке, з вітрами і дощами, але червень теплий, осінь холодна і з дощами. Зима тривала, з суворими морозами", - розповів Горбань.

Синоптик зазначив, що в березні в Україні можуть бути істотні опади - сніг, дощ. У другій половині місяця потеплішає, але травень буде незвично холодним.

Горбань вважає, що справжня весна прийде в кінці квітня, проте пізніше також ймовірно похолодання з дощами. Також він повідомив, що цілком ймовірно, що в кінці травня буде дуже жарко, а потім знову похолодає. Будуть так звані температурні гойдалки.

Як ми раніше повідомляли, синоптики розповіли про погоду в лютому в Україні. Намічаються "температурні гойдалки".

Також ми розповідали, що кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік.