В Україну прилетів російський пропагандист, щоб знімати кіно

В Україну пустили російського пропагандиста Корчевникова (Колаж РБК-Україна)

Корчевников збирається знімати фільм разом з Медведчуком і Оксаною Марченко

В Україну прилетів російський журналіст і пропагандист Борис Корчевников. За деякими даними, він прибув в Україну, щоб попрацювати над новим фільмом, до якого має відношення Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Борис Корчевников – генеральний директор російського православного телеканалу "Спас". Йому був закритий доступ в Україну за останні п'ять років за те, що той відвідував анексований Крим. Навесні 2020 року СБУ закрила справу проти Корчевникова, оскільки "встановлено відсутність в діянні складу кримінального злочину".

Як повідомляє видання "Факти", на сторінці Корчевникова з'явилися фотографії з Києва, а також інші знімки з підписом "Україна".

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Харківський адвокат Володимир Рисенко написав на своїй сторінці, що Корчевников приїхав в Україну для зйомок нового фільму, до якого має відношення Віктор Медведчук і Оксана Марченко.

"Сьогодні близько 10:45 в Харківському аеропорту приземлився борт Gulfstream з бортовим номером Т7-GEM. З літака вийшов чоловік і пересів на вертоліт. Літак з засекреченою історією польотів – борт Віктора Медведчука. З Харкова він полетів в Балаклію, де за моєю інформацією, зараз перебуває його дружина Оксана Марченко. Там вона знімає кіно з Борисом Корчевниковим – ведучим "Росія-1", якого з минулої осені після п'ятирічної заборони знову почали пускати в нашу країну", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні розгорівся скандал через те, що суд заборонив згадувати Медведчука в книзі про Стуса.

А також розповідали про те, що у Медведчука знайшли землю в Болгарії на 19 мільйонів євро.