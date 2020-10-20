В Украину прилетел российский пропагандист, чтобы снимать кино

В Украину пустили российского пропагандиста Корчевникова (Коллаж РБК-Украина)

Корчевников собирается снимать фильм вместе с Медведчуком и Оксаной Марченко

В Украину прилетел российский журналист и пропагандист Борис Корчевников. По некоторым данным он прибыл в Украину, чтобы поработать над новым фильмом, к которому имеет отношение Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Борис Корчевников – генеральный директор российского православного телеканала "Спас". Ему был закрыт доступ в Украину последние пять лет за то, что тот посещал аннексированный Крым. Весной 2020 года СБУ закрыла дело против Корчевникова, так как "установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления".

Как сообщает издание "Факты", на странице Корчевникова появились фотографии из Киева, а также другие снимки с подписью "Украина".

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Харьковский адвокат Владимир Рысенко написал на своей странице, что Корчевников приехал в Украину для съемок нового фильма, к которому имеет отношение Виктор Медведчук и Оксана Марченко.

"Сегодня около 10:45 в Харьковском аэропорту приземлился борт Gulfstream с бортовым номером Т7-GEM. Из самолета вышел человек и пересел в вертолет. Самолет с засекреченной историей полетов – борт Виктора Медведчука. Из Харькова он полетел в Балаклею, где по моей информации, сейчас находится его жена Оксана Марченко. Там она снимает кино с Борисом Корчевниковым – ведущим "Россия-1", которого с прошлой осени после пятилетнего запрета снова начали пускать в нашу страну", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине разгорелся скандал из-за того, что суд запретил упоминать Медведчука в книге про Стуса.

А также рассказывали о том, что у Медведчука нашли землю в Болгарии на 19 миллионов евро.