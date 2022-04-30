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Нічого особливого. Анджеліна Джолі просто зайшла випити кави у Львові (відео)

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Львів, Субота 30 квітня 2022 16:16
Нічого особливого. Анджеліна Джолі просто зайшла випити кави у Львові (відео) Фото: Анджеліну Джолі помітили в кафе у Львові (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Знаменита актриса Анджеліна Джолі влаштувала легкий переполох у Львові. Річ у тому, що зірка просто зайшла випити кави в одну з кав'ярень.

Відео з кафе розмістила на своїй сторінці журналістка Майя Підгородецька.

"Нічого особливого. Просто Львів. Просто зайшла випити кави. Просто Анджеліна Джолі. Просто Україну підтримує весь світ", - йдеться у підписі до відео.

Як вказує автор відео в коментарях, чоловік, який супроводжує Джолі-охоронець.

"З супроводом, з охоронцем і неймовірно красива!" – підкреслила Підгородецька.

Також уточнили локацію - "Львівські круасани" на Сихові, біля ринку Шувар.

Але найцікавіші коментарі про дитину в навушниках. Він незворушно уткнувся в телефон і абсолютно не помічає, що відбувається навколо.

Варто відзначити, що нічого дивного у відвідуванні Львова однієї з найвідоміших актрис у світі, немає. Вона публічно неодноразово висловлювалася на підтримку України.

А ще Джолі вже багато років займається організацією допомоги біженцям, дітям-сиротам. І вона є послом доброї волі у справах біженців в ООН.

З 2001 року вона допомагала біженцям в Камбоджі, потім їздила з місіями в Пакистан. Далі - Кенія, Таїланд, Еквадор, Судан, Косово, Ангола, Шрі-Ланка, Йорданія і навіть побувала на Північному Кавказі.

Офіційно про візит Анджеліни Джолі в Україну не повідомляли, але відомо, що вона разом з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців займається організацією допомоги українцям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми про страшні події минулого рекомендуємо подивитися. В одному з них Джолі виступила режисером і продюсером.

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Анджеліна Джолі
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