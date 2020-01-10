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Потепління та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 08:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На заході потепліє, вдень +5+7

Сьогодні погода в Україні буде дощовою та хмарною, температура повітря підніметься до +7. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході потепліє, вдень +5+7, а вночі -1+1, але дощі, крім Закарпатської області. На півночі країни дощі, вдень -1+3, а вночі -1+1.

Потепління та дощі: прогноз погоди на сьогодні

У центральних областях теж дощі. Вдень +3+1, а вночі -1+1. На сході країни хмарно, без опадів, вдень 0+2, а вночі -1+3.

На півдні країни хмарно, вдень +2+5, а вночі 0-2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі. Вдень +3-1, а вночі -1+1.

Потепління та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, рятувальники повідомляли, що погода в Україні 10 січня буде вологою, туман накриє північні, центральні і південні регіони.

За даними Гідрометцентру, вночі та вранці 10 січня у північних, центральних і південних областях очікується туман. При цьому водіїв попереджають про те, що видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів.

Туман і слабка видимість на дорогах: прогноз на 10 січня Похолодання, дощі та сніг: прогноз погоди на сьогодні
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