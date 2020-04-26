Коли в Україну прийде справжнє тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні з 27 по 29 квітня буде сонячною і теплою. Максимальні температурні показники очікуються 29 квітня, коли термометри покажуть до +23 градусів протягом дня. При цьому синоптики попереджають про незначні опади в деяких областях України.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, 27 квітня, в понеділок, очікується помірний рівень тепла. Стовпчики термометрів по всій країні піднімуться в середньому до +13... +15 градусів. На сході та в північних областях країни очікується від +11 до +14 градусів. Вночі в середньому +3... +5 градусів. Незначні опади очікуються в Харківській, Луганській і Донецькій областях. В інших регіонах сонячна погода з мінливою хмарністю. Пориви вітру 27 квітня досягнуть 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

Вже 28 квітня, у вівторок, в Україні стане трохи тепліше: в західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +17... +20 градусів. У центральних і південних областях температура підвищиться до +14... +18 градусів. Найхолодніше буде на сході, де температура повітря сягатиме +13... +17 градусів. По всій країні очікується сонячна погода з мінливою хмарністю. Вночі термометри покажуть +4... +6 градусів. Пориви вітру у вівторок будуть досягати 5-10 м/с.

Погода в Україні 28 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

29 квітня, в середу, термометри покажуть максимальні показники протягом усього тижня. На заході країни очікується потепління до +20... +23 градусів. В інших областях України - +17... +22 градуси. Похолодання очікується тільки в Одеській області, де синоптики прогнозують +14... +16 градусів протягом дня. Вночі термометри покажуть +6... +8 градусів. При цьому синоптики попереджають про загрози, які очікуються на території всієї Західної України. Швидкість вітру залишиться без змін.

Погода в Україні 29 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що синоптики прогнозують похолодання у найближчі дні.