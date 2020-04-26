Когда в Украину придет настоящее тепло: синоптики назвали дату

Погода в Украине с 27 по 29 апреля будет солнечной и теплой. Максимальные температурные показатели ожидаются 29 апреля, когда термометры покажут до +23 градусов в течение дня. При этом синоптики предупреждают о незначительных осадках в некоторых областях Украины.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, 27 апреля, в понедельник, ожидается умеренный уровень тепла. Столбики термометров по всей стране поднимутся в среднем до +13… +15 градусов. На востоке и в северных областях страны ожидается от +11 до +14 градусов. Ночью в среднем +3… +5 градусов. Незначительные осадки ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В остальных регионах солнечная погода с переменной облачностью. Порывы ветра 27 апреля достигнут 5-10 м/с.

Погода в Украине 27 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Уже 28 апреля, во вторник, в Украине станет немного теплее: в западных регионах столбики термометров поднимутся до +17… +20 градусов. В центральных и южных областях температура повысится до +14… +18 градусов. Холоднее всего будет на востоке, где температура воздуха будет достигать +13… +17 градусов. По всей стране ожидается солнечная погода с переменной облачностью. В ночное время термометры покажут +4… +6 градусов. Порывы ветра во вторник будут достигать 5-10 м/с.

Погода в Украине 28 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

29 апреля, в среду, термометры покажут максимальные показатели в течение всей недели. На западе страны ожидается потепление до +20… +23 градусов. В остальных областях Украины - +17… +22 градуса. Похолодание ожидается только в Одесской области, где синоптики прогнозируют +14… +16 градусов в течение дня. В ночное время термометры покажут +6… +8 градусов. При этом синоптики предупреждают о грозах, которые ожидаются на территории всей Западной Украины. Скорость ветра останется без изменений.

Погода в Украине 29 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие дни.