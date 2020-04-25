ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики прогнозують похолодання найближчими днями

Новини » Суспільство     25.04.2020 - 16:24
Синоптики прогнозують похолодання найближчими днями
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади поступово відступлять з території України

Найближчими днями погода в Україні зміниться, опади відступлять, але прийде похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у неділю, 26 квітня, вночі опади можливі у більшості північних та центральних областей, вдень місцями у Харківській області очікується значний дощ.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+17 градусів, лише на крайньому півдні та сході до +20. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. Також прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Синоптики прогнозують похолодання найближчими днями

У понеділок, 27 квітня, незначні опади прогнозують лише подекуди на сході. Температура повітря вдень опуститься до +11...+15, лише у Закарпатській області термометри покажуть до +18. Вночі похолодає до +3...+7 градусів.

Синоптики прогнозують похолодання найближчими днями

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про різке погіршення погоди на вихідних. У суботу прогнозували зливи та грози у західних, центральних та північних областях, які в неділю мали б поширитися на решту території країни.

Дим від пожеж у Чорнобилі йде на захід Київської області Морози вночі до -3 і дощі на півночі і сході: прогноз погоди на сьогодні
Новини України Гідрометцентрпохолодание
News
On Top