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В Україні прогнозують нічні заморозки

Новини » Суспільство     26.04.2020 - 14:20
В Україні прогнозують нічні заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

В Карпатах будуть сильні заморозки

Погода в Україні у неділю, 26 квітня, буде прохолодною, вночі у західних, північних та більшості центральних областей передають заморозки, Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеорологічного центру.

Як повідомляється, вночі 27 квітня у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів (I рівень небезпечності).

Крім того, в Карпатах будуть сильні заморозки в повітрі від 0 до -3 градусів (ІI рівень небезпечності).

Нагадаємо, погода в Україні у неділю, 26 квітня, буде дощовою на сході та півдні й сонячною на заході та в центрі. Зокрема, на півночі та в центральних областях вдень буде до +16. Також очікується денний і нічний дощ, за винятком Київської, Вінницької та Житомирської області, де він можливий лише вночі.

Раніше синоптики попереджали, що погода 25-26 квітня різко погіршиться, будуть грози та дощі. Відзначимо, сьогодні погода дощова на сході і півдні і сонячна на заході і в центрі.

Також синоптики прогнозують різке зниження температури повітря, частину областей в суботу накриє грозами і зливами, а в неділю циклон захопить всю Україну.

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