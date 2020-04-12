В Україну прийде справжнє квітневе диво: синоптики назвали дату

Погода в Україні 13 квітня буде по-справжньому теплою: температура повітря в окремих регіонах нашої країни підніметься до +22 градусів, при цьому небо буде ясним. У нічний час також очікуються заморозки. Синоптики також попередили що через перепади температур будуть сильні пориви вітру. Яким областям з погодою пощастить більше – читайте нижче.

Як повідомляється в оновленому прогнозі синоптиків Укргідрометцентру, в Україну 13 квітня очікується істотне потепління у всіх регіонах. Мінімальна температура становитиме +12... +16 градусів в Донецькій, Одеській і Луганській областях. При цьому середня температура по Україні буде триматися у позначок +17... +20 градусів. Найтепліше, традиційно, на заході та півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +18... +21 градусів. Виняток становлять південно-західні області, де 13 квітня рівень тепла підніметься до максимальних показників до +22 градусів.

Попри теплу погоду протягом дня, вночі очікуються сильні заморозки у східних та деяких південних областях 0... -2 градуси. А в інших регіонах України вночі градусники покажуть +3... +7 градусів.

Погода в Україні 13 квітня (скріншот: meteo.gov.ua)

Також синоптики Укргідрометцентру зробили метеорологічне попередження.

"13 квітня в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 13 квітня в Україні на поверхні грунту, на Лівобережжі та в повітрі заморозки 0-5 ° (II рівень небезпеки - помаранчевий)", - зазначають синоптики.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на тиждень.

Раніше ми писали, що синоптики різко змінили прогноз погоди на квітень.