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Україну найближчими днями накриють сильні заморозки

Новини » Надзвичайні події     12.04.2020 - 10:52
Україну найближчими днями накриють сильні заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки у повітрі та на поверхні грунту досягнутий -5

Погода в Україні найближчими днями погіршиться, очікуються сильні заморозки у повітрі та на поверхні грунту. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на Лівобережній частині України вночі 12 і 13 квітня очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту і в повітрі) до -5. При цьому в східних регіонах очікуються заморозки і вночі 14 квітня.

У Києві вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки до -2, у Київській області - до -5 (II рівень небезпеки - помаранчевий).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє затриманих, які влаштували масштабну пожежу в Житомирській області, зізналися ще в одному підпалі. Їх затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з них підпалив поле, інший - лісосмугу. Пізніше вони зізналися ще в одному підпалі в селі Гуто-Марятін поблизу Рубежівки.

Відзначимо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна рада має посилити покарання за підпал сухостою.

"Я вітаю збільшення штрафів за спалювання сухостійних до 6 тисяч гривень. У той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - заявив він.

У Чорнобильській зоні триває ліквідація лісових пожеж
Новини України ГідрометцентрДСНСзаморозки
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