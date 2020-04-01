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Синоптики різко змінили прогноз погоди на квітень

STYLERЖиття    01.04.2020 - 14:09
Синоптики різко змінили прогноз погоди на квітень
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у квітні піднесе не дуже приємний сюрприз українцям

Погода в Україні у квітні обіцяє бути не такою теплою, як прогнозували синоптики раніше. Заморозки можуть бути навіть у середині місяця, а весняне тепло прийде хіба що до кінця квітня. Якою буде погода у другому місяці весни - в прогнозі синоптиків Gismeteo, Метеопрог і Weather.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo на місяць для Києва, наступного тижня, з 6 по 11 квітня прийде потепління. Але потім знову похолодає, будуть йти дощі, а вночі можливі заморозки.

В таких погодних гойдалках Україна буде жити до останніх днів місяця, хіба що нічних морозів більше не буде. І лише кінець квітня зможе порадувати теплом +20 градусів вдень і до +10 вночі.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на квітень

Погода в Києві на місяць (gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Weather дають більш оптимістичний прогноз. На їх графіку видно, що показники до +20 прийдуть в країну вже 11-15 квітня. Але 5-6 квітня похолодає.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на квітень

Погода в Києві з 1 по 15 квітня (meteoprog.ua)

за даними синоптиків ресурсу "Метеопрог", тепло прийде в країну вже з 11 числа. Причому в першу половину квітня погода буде сухою, і малохмарної.

Синоптики різко змінили прогноз погоди на квітень

Погода в Києві з 1 по 15 квітня (weather.com)

Раніше вчені розповіли, що коронавірус може зникнути вже в квітні за умови, що в природі станеться "біологічне диво"

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