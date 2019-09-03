Коли в Україну прийде бабине літо": прогноз астролога

"Бабине літо" (Колаж РБК-Україна)

Астролог Влад Росс озвучив прогноз погоди на осінь

Практично всіх українців цікавить питання, скільки ще триватиме така прекрасна погода, як в перших числах вересня. На щастя, літо не відступить ще і в першому осінньому місяці. Про це повідомив астролог Влад Росс, пише "Главред". За словами Росса, вересень порадує українців прекрасною погодою, дощів і холодів чекати точно не варто.

"Ніякого суттєвого похолодання перший місяць осені не принесе. 30 серпня відбувся молодик, а він – сухий, теплий, без дощів. Тому і весь вересень складно буде назвати осіннім місяцем", - повідомив астролог.

Астролог сказав, що жовтень буде холодним місяцем, а зниження температури почнеться вже 28-29 вересня, але тепло і сонце ще порадує українців.

За прогнозом Влада Росса, "бабине літо" настане в Україні в останніх числах жовтня.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"У будь-якому випадку, перша половина жовтня буде прохолодною. А ось у другій половині жовтня Сатурн – символ холоду – зміниться аспектом до Юпітера, і з цього моменту настане "бабине літо", яке триватиме до кінця місяця", - сказав експерт.

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