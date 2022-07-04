Україну охопить потужними холодними дощами: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні зміниться 6-7 липня з приходом холодного атмосферного фронту, який втамує спеку, охолодивши повітря до +20 денних градусів. Крім того по країні гулятимуть сильні грозові дощі.

Що далі буде з погодою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними Укргідрометцентру, опади зі шквалами очікуються в деяких західних областях вже завтра.

"Вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.

Яка буде температура 5 липня

Наталка Діденко прогнозує, що у вівторок спека в Україні триватиме.

Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +28+34 градусів, вночі очікується +17+22 градуси.

У Києві 5-го липня пануватиме суха спекотна погода. Максимальна температура повітря становитиме +31+33 градуси.

6-7 липня спека послабне, але не скрізь

Синоптик прогнозує, що спека послабне 6-го липня у західних областях.

7-го липня зниження температури повітря до комфортної очікується на півночі та в центрі. На Півдні та Сході України сильна спека триватиме - за попередніми прогнозами до кінця тижня.

Сильні дощі й грози у середу очікуються на заході, а у четвер - в центрі та на півночі.

Дивіться на картах Українського гідрометцентру, що буде з погодою в наступні три дні:

Скріншот: Погода в Україні 5-7 липня (meteo.gov.ua)