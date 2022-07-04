Украину охватит мощными холодными дождями: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине изменится 6-7 июля с приходом холодного атмосферного фронта, который утолит жару, охладив воздух до +20 дневных градусов. Кроме того по стране будут гулять сильные грозовые дожди.

Что дальше будет с погодой - читайте ниже в нашем материале Styler.

По данным Укргидрометцентра, осадки со шквалами ожидаются в некоторых западных областях уже завтра.

"Днем 5 июля на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и Ровенщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Какая будет температура 5 июля

Наталка Диденко прогнозирует, что во вторник жара в Украине будет продолжаться.

Днем столбики термометров будут подниматься до +28+34 градусов, ночью ожидается +17+22 градуса.

В Киеве 5-го июля будет царить сухая жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит +31+33 градуса.

6-7 июля жара ослабнет, но не везде

Синоптик прогнозирует, что жара ослабнет 6-го июля в западных областях.

7-го июля снижение температуры воздуха до комфортной ожидается на севере и в центре. На юге и востоке Украины сильная жара будет продолжаться - по предварительным прогнозам до конца недели.

Сильные дожди и грозы в среду ожидаются на западе, а в четверг - в центре и на севере.

Смотрите на картах Украинского гидрометцентра, что будет с погодой в следующие три дня:

Скриншот: Погода в Украине 5-7 июля (meteo.gov.ua)