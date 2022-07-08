Україну охопить дощами, а температура знизиться до "холоднечі": синоптики оновили прогноз

Погода в Україні на вихідних принесе багато дощів, а в деяких областях денна температура ледь перевалюватиме за +20, а нічна - за +10 градусів.

Де буде найхолодніше й очікуються грози та дощі - читайте нижче в нашому матеріалі Styler далі.

За словами Наталки Діденко, найближчим уїк-ендом ситуація з дощами буде дуже неоднорідною. Дощів буде немало, а їх вірогідність - по всій країні.

"Найближчими днями, 9-10 липня, в Україні дощі з грозами можуть виникати де завгодно і які завгодно", - пише синоптик і уточнює, що такою є особливість літніх атмосферних фронтів, які складно передбачити.

В суботу-неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами.

Що буде з температурою на вихідних

У східних областях, на Півдні та на Дніпропетровщині ще втримається спека, +28+34 градуси. Невелике послаблення тут ймовірне у неділю (+25+30), а в понеділок-вівторок спека послабне ще на кілька градусів.

У західних, північних областях та на значній частині центральних областей, +20+28 градусів.

Вночі буде навіть холоднувато, +15+18, на Заході +11+16 градусів.

Прогноз для Києва

У Києві в суботу-неділю - періодично дощ, можлива гроза. Вночі +15+17 градусів, вдень близько +25 градусів.

Дивіться на картах Укргідрометцентру детальний прогноз на вихідні

Скріншот: Погода в Україні 10-11 липня (meteo.gov.ua)