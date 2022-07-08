Украину охватит дождями, а температура снизится до "холодрыги": синоптики обновили прогноз

Погода в Украине на выходных принесет много дождей, а в некоторых областях дневная температура едва будет переваливать за +20, а ночная - за +10 градусов.

Где будет холоднее всего и ожидаются грозы и дожди - читайте ниже в нашем материале Styler далее.

По словам Наталки Диденко, в ближайшее время ситуация с дождями будет очень неоднородной. Дождей будет немало, а их вероятность - по всей стране.

"В ближайшие дни, 9-10 июля в Украине дожди с грозами могут возникать где угодно и какие угодно", - пишет синоптик и уточняет, что такова особенность летних атмосферных фронтов, которые сложно предусмотреть.

В субботу-воскресенье в Украине из-за деятельности атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с периодическими грозовыми дождями или просто дождями.

Что будет с температурой на выходных

В восточных областях, на Юге и на Днепропетровщине еще удержится жара, +28+34 градуса. Небольшое послабление здесь вероятно в воскресенье (+25+30), а в понедельник-вторник жара ослабнет еще на несколько градусов.

В западных, северных областях и на значительной части центральных областей +20+28 градусов.

Ночью будет даже холодновато, +15 +18, на Западе +11+16 градусов.

Прогноз для Киева

В Киеве в субботу-воскресенье - периодически дождь, возможна гроза. Ночью +15+17 градусов, днем около +25 градусов.

Смотрите на картах Укргидрометцентра детальный прогноз на выходные

Скриншот: Погода в Украине 10-11 июля (meteo.gov.ua)