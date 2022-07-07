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В Україну йде "сезон холодних дощів": синоптики показали новий прогноз

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Четвер 07 липня 2022 07:20
В Україну йде "сезон холодних дощів": синоптики показали новий прогноз Фото: Погода в Україні принесе похолодання і дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні зміниться з приходом похолодання і майже щоденних дощів. Синоптики розповіли, коли температура знизиться по всій країні, і де будуть грози та небезпечні погодні умови.

Що буде з погодою в найближчі дні - читайте нижче в матеріалі Styler.

"7 липня вночі у західних і північних областях, вдень у більшості центральних областей і на Сумщині, місцями на Одещині й Миколаївщині грози, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської і Миколаївської областей град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Укргідрометцентрі.

На решті території - суха спекотна погода.

За словами синоптика Наталки Діденко, після заходу країни, де спека вже минула, в четвер температура знизиться й у північних та частині центральних областей. Тут очікується +22+28 градусів. А от на сході, півдні, у Дніпропетровській області спека затримається, тут +30+35.

Синоптик прогнозує, що опади будуть вкрай нерівномірними: "десь лине добряче, десь прошелестить кількома краплями". При грозах можливі сильні зливи, град та пориви вітру до шквального.

Прогноз для Києва

У Києві 7 липня очікується комфортна температура повітря. Спека на Івана послабне до +24 градусів.

Дощ з грозою очікується у столиці вранці, а вдень ймовірність злив менша.

Що буде з погодою далі

За словами Наталки Діденко, температурний фон у багатьох областях України передбачається комфортним. На півдні та сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня.

За картами гідрометцентру, дощі з грозами гулятимуть країною протягом 7-11 липня.

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Скрін: Погода в Україні, прогноз на 7-11 липня

Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується в липні в Україні.

Також повідомлялося про календар свят і вихідних на липень 2022.

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