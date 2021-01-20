В Україну сунуть потужні снігопади: синоптик назвав дату

Погода в Україні принесе сильні снігопади (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе нову порцію снігопадів вже в найближчі дні. Після чого знову вдарять морози - чергового похолодання слід очікувати вже наприкінці січня.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, пише Апостроф.

Синоптик каже, що снігопади прийдуть з 22 по 24 січня. Найбільш рясними опади будуть саме в неділю, 24-го числа.

А з 26 січня в країну знову прийде похолодання. Термометри покажуть -15... -18 морозу, а вночі до -22... -24 градусів. Холодна погода протримається до кінця місяця.

Наступна хвиля тепла прийде вже в лютому - 4-7 числа температура повітря буде на рівні 6-8 градусів з позначкою "мінус", а з 8 по 10 лютого очікується усього 1-2 градуси морозу.

Зазначимо, що в Українському гідрометцентрі частково згодні з прогнозом Леоніда Горбаня. 24 січня дійсно на більшій частині будуть опади, але в основному - дощ. А ось 22-23 опади, також переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом, можливі на Заході та Півночі країни.

Погода в Україні 22-24 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Ресурс Gismeteo сильних морозів в кінці січня не прогнозує, але температура і справді дещо знизиться після хвилі потепління. Принаймні, такий прогноз вони дають по Києву.

Погода у Києві на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

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