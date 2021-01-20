ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал дату

Среда 20 января 2021 09:28
В Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал дату
Погода в Украине принесет сильные снегопады (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ждать уже в конце января.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Апостроф.

Синоптик говорит, что снегопады придут с 22 по 24 января. Наиболее обильными осадки будут именно в воскресенье, 24-го числа.

А с 26 января в страну снова придет похолодание. Термометры покажут -15... -18 мороза, а ночью до -22... -24 градусов. Холодная погода продержится до конца месяца.

Следующая волна тепла придет уже в феврале - 4-7 числа температура воздуха будет на уровне 6-8 градусов с отметкой "минус", а с 8 по 10 февраля ожидается всего 1-2 градуса мороза.

Отметим, что в Украинском гидрометцентре частично согласны с прогнозом Леонида Горбаня. 24 января действительно на большей части будут осадки, но в основном - дождь. А вот 22-23 осадки, также преимущественно в виде дождя, местами - с мокрым снегом, возможны на Западе и Севере страны.

В Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал датуВ Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал датуВ Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал дату

Погода в Украине 22-24 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ресурс Gismeteo сильных морозов в конце января не прогнозирует, но температура и вправду несколько снизится после волны потепления. По крайней мере, такой прогноз они дают по Киеву.

В Украину несутся мощные снегопады: синоптик назвал дату

Погода в Киеве на 10 дней (скрин: gismeteo.ua)

Ранее мы писали, что климатологи поделились прогнозом погоды для Украины на 2021 год.

А метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, каких изменений в климате следует украинцам ждать в ближайшую пятилетку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Погода

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь