Україну чекають сильні опади й різкі штормові явища: синоптик дала невтішний прогноз

Погода в Україні кардинально зміниться (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні стає все більш екстремальною, і такі явища, як сильні опади, різкі штормові явища, весняна посуха, короткі періоди з сильними морозами взимку - стають для нас все більш звичними.

Така тенденція - зміна кліматичної реальності - в Україні приблизно з 2005 року. І з кожним роком це стає все помітніше. Метеоролог, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України, Вазіра Мартазінова впевнена, що такий прогноз в країні буде в найближчі п'ять років. Про це йдеться на офіційному сайті НАН України.

"Стоїть тепло, а потім - зниження температури на 10-15 градусів. І неважливо, який сезон. Всі сезони стали нестійкими. Можливі екстремальні випадки - сильні опади, різкі штормові явища... Зима, яку ми бачимо зараз, буде в межах найближчих 5 років. Навіть якщо морози і будуть, то це максимум тиждень. Пам'ятаєте, яка була нещодавно ожеледиця. Це зараз буде більш характерно для зими", - прогнозує Мартазінова.

А ось весна, як і в минулому році, може бути посушливою.

"Ми побачили, що для весни дуже важким став квітень - практично без опадів. Така наша дійсність. Це основа... На цю основу буде накладатися подальше посилення нестійкості", - додала метеоролог.

Раніше кліматологи розповіли, яких рекордів чекати від погоди в Україні та світі в найближчі роки.

Крім того, астрофізики назвали дати магнітних бур у лютому - вони будуть затяжними.