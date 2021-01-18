Погодні рекорди стануть нормою: кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік

Кліматологи дали прогноз погоди в Україні на 2021 рік (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні принесла сніг і морози, які в нинішніх кліматичних умовах практично аномальні. Чи надовго сніжна зима в країні, чи чекати ще таких "аномалій" в холодному сезоні, і що готує нам 2021 рік - читайте в нашому матеріалі.

Так, 2020 рік став найтеплішим за всю історію спостережень і з найбільшою кількістю бур. Пов'язано це з тим, що земля "нагрівається", і кожен додатковий градус - руйнівний, пише ТСН.

Кліматологи кажуть, що льодовики південного і північного полюсів тануть набагато швидше, ніж розраховували вчені.

"За час спостережень на нашій станції "Вернадський", середня річна температура зросла на три градуси. Три градуси середньорічної - це різниця між Україною і Норвегією", - говорить Євген Дикий, директор Національного антарктичного наукового центру.

Звичайно ж, "погоду нам роблять" теплі і холодні течії океану. Саме біля полюсів утворюються холодні потоки, які і охолоджують світові води. І нагрівання води в крайніх точках планет сформує принципово інший тип клімату.

Руйнівні урагани, повені, посухи, пожежі - ось до чого доведеться звикати. І країни, які вичерпали запаси води на своїх територіях, починають "полювати" за льодовиками.

Україна, звісно ж, причетна до цього процесу. Адже кліматичні зони в країні посунулися на 200 кілометрів вгору - на Північ. По суті Київ переїхав в Миколаїв, Миколаїв - у Крим, а Крим - заліз в "субтропіки".

На окупованому півострові випадає вдвічі менше опадів, ніж ще кілька років тому. І катастрофи не уникнути. А колись родючі землі українського Півдня перетворюються на пустелю.

"Більше страждає від посухи східна частина, а від дощів - західна частина", - розповідає Вазіра Мартазінова, директор Українського метеорологічного інституту.

І до кінця 2021-го року все те, що метеорологи називали природними рекордами, стане нормою. Адже світ переходить на нові кліматичні виміри.

"Сталася тенденція за останні 20 років, що у нас скоротилися сезони. Сніг лежить, лежить, а потім тиждень-другий і вже все - жарко", - каже синоптик Владислав Білик.

Так і станеться в найближчі кілька днів - нас поморозить до середи, а вже в п'ятницю буде +2... +8 градусів.

Що буде з погодою в Україні до 2021 року (відео: ТСН)

Зазначимо, що українцям пообіцяли найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

Раніше ми писали про затяжні магнітні бурі в січні, які викличуть проблеми зі здоров'ям.