В Україну мчить тепло і грози: де буде найбільше опадів
Погода в Україні в п'ятницю, 28 травня принесе з собою сильні грози і дощі. Але хороші новини полягають в тому, що температура повітря буде теплою і комфортною. Максимальне її значення складе + 27 градусів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Експерт розповіла, що завтра, 28 травня, по всій території нашої країни переважатимуть теплі градуси. Виняток становитимуть лише західні області.
"Завтра, 28 травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде, хіба що в західних областях", - попередила синоптик.
Діденко повідомила, що дуже холодно буде тільки на високогір'ї Карпат. Там очікується від +1 до + 6 градусів.
"Але і минулої ночі в Карпатах, високо в горах, було брррр, від+ 1 до + 6 градусів", - зазначила вона.
Діденко попередила, що завтра в Україні будуть періодичні дощі
"Температура повітря від +20 до +24, на заході від +15 до +20 градусів, на Лівобережжі від + 23 до +27, на Сході до +29 градусів", - написала синоптик.
На вихідних в Україні практично скрізь знизиться температура повітря і нас чекає тимчасове похолодання.
Раніше повідомлялося, що синоптик Наталка Діденко оновила прогноз і попередила про похолодання з дощами, які йдуть в Україну.
Нагадаємо, що за даними Укргідрометцентру, в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів.