В Україну мчить тепло і грози: де буде найбільше опадів

Погода в Україні в п'ятницю, 28 травня принесе з собою сильні грози і дощі. Але хороші новини полягають в тому, що температура повітря буде теплою і комфортною. Максимальне її значення складе + 27 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Експерт розповіла, що завтра, 28 травня, по всій території нашої країни переважатимуть теплі градуси. Виняток становитимуть лише західні області.

"Завтра, 28 травня, в Україні дощі, грози і тепло. Не дуже тепло буде, хіба що в західних областях", - попередила синоптик.

Діденко повідомила, що дуже холодно буде тільки на високогір'ї Карпат. Там очікується від +1 до + 6 градусів.

"Але і минулої ночі в Карпатах, високо в горах, було брррр, від+ 1 до + 6 градусів", - зазначила вона.

Діденко попередила, що завтра в Україні будуть періодичні дощі

"Температура повітря від +20 до +24, на заході від +15 до +20 градусів, на Лівобережжі від + 23 до +27, на Сході до +29 градусів", - написала синоптик.

На вихідних в Україні практично скрізь знизиться температура повітря і нас чекає тимчасове похолодання.