Якою буде погода в червні: прогноз Укргідрометцентру
У червні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.
Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у червні в Україні становить 17-22 градусів тепла, в гірських районах 11-18 градусів тепла.
Абсолютний мінімум температури повітря червня становить 0-9 градусів тепла, в горах Криму, у західних, північних, східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір’ї Карпат до 5 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури повітря - 31-38,5 градусів тепла, в Одеській, Херсонській, Харківській, Луганській областях місцями 39-39,8 градусів, в гірських районах 25-29 градусів.
Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.
"У червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.
Як повідомляло РБК-Україна, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця місяця очікується помірна температура.