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Якою буде погода в червні: прогноз Укргідрометцентру

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 14:43
Якою буде погода в червні: прогноз Укргідрометцентру Фото: Укргідрометцентр дав прогноз на червень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 18-22 градусів тепла, в горах 14-18 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), що в межах кліматичної норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у червні в Україні становить 17-22 градусів тепла, в гірських районах 11-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря червня становить 0-9 градусів тепла, в горах Криму, у західних, північних, східних та Дніпропетровській областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір’ї Карпат до 5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 31-38,5 градусів тепла, в Одеській, Херсонській, Харківській, Луганській областях місцями 39-39,8 градусів, в гірських районах 25-29 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

"У червні активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град та шквали", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через 15,0 градусів тепла в бік її підвищення відбувся 14 травня. Це знаменує початок метеорологічного літа.

Як повідомляло РБК-Україна, попередні розрахунки Укргідрометцентру показують, що до кінця травня літньої спеки в Україні не очікується. Атмосферні фронти та хмари не дають повітрю прогрітися. За прогнозом Укргідрометцентру, до кінця місяця очікується помірна температура.

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