В Україну йдуть дощі та похолодання: синоптик оновила прогноз

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою, а на вихідні ще й похолодає. 27 травня температура повітря буде комфортною від +20 до +26 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

27 травня практично на всій території України очікуються дощі та грози.

"Тому і завтра, 27 травня, очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер. Південна частина України і схід у четвер втримаються від опадів - сюди дощі прийдуть аж у п'ятницю і суботу. До речі, в західних областях завтра хоча і є ймовірність дощів, проте локально і невеликі", - зазначила Діденко.

Температура повітря завтра порадує українців, вона буде по-весняному теплою.

"Температура повітря завтра обіцяє бути симпатягою: від + 20 до +26 градусів, на сході, півдні та в Дніпропетровській буде, як влітку, від +24 до +28 градусів", - повідомила експерт.

У Києві четвер буде з теплим дощем, очікується протягом дня від +21 до +24 градусів тепла.

Погода в Україні на вихідні

За прогнозом Діденко, на вихідні в Україні буде багато опадів і похолодає.

"У суботу розраховуйте на дощі і навіть зливи. Всюди в Україні. Хіба що підуть від опадів Волинь і Рівненщина. Але тільки вони. У неділю Північна і південна частини України проскочить, опиняться в сонці - без істотних опадів. А ось в центрі, на Сході і в більшості західних областей (і знову крім Волині та Рівненщини) пройдуть грозові дощі", - попередила Діденко.

На День Києва в столиці будуть дощі, але вже в неділю з'явиться сонце, і підсушить повітря.

29-30 травня в столиці очікується зниження температури повітря до від +16 до +17 градусів.