В Украину несется тепло и грозы: где будет больше всего осадков

Погода в Украине в пятницу, 28 мая принесет с собой сильные грозы и дожди. Но хорошие новости состоят в том, что температура воздуха будет теплой и комфортной. Максимальное ее значение составит +27 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Эксперт рассказала, что завтра, 28 мая, по всей территории нашей страны будет преобладать теплые градусы. Исключение составят только западные области.

"Завтра, 28 мая, в Украине дожди, грозы и тепло. Не очень тепло будет, разве что в западных областях", - предупредила синоптик.

Диденко сообщила, что очень холодно будет только на высокогорье Карпат. Там ожидается от +1 до +6 градусов.

"Но и минувшей ночью в Карпатах, высоко в горах, было брррр, от+ 1 до + 6 градусов", - отметила она.

Диденко предупредила, что завтра в Украине будут периодические дожди

"Температура воздуха от +20 до +24, на Западе от +15 до +20 градусов, на Левобережье от +23 до +27, на Востоке до +29 градусов", - написала синоптик.

На выходных в Украине практически везде снизится температура воздуха и нас ждет временное похолодание.