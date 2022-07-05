В Україну мчить сильне похолодання з дощами: де і коли погода почне погіршуватися

Погода в Україні різко зміниться вже найближчими днями. Синоптики прогнозують, що температура впаде з + 30 +35 градусів відразу до + 22 градусів. І частину країни накриє дощами та грозами.

Яка погода очікується в Україні в найближчі 10 днів - читайте в матеріалі нижче.

Погода на сході України

Спека, за даними порталу Sinoptik, не відступить зі східних областей до кінця цього тижня. Опади синоптики також не прогнозують. До п'ятниці включно очікується вдень до + 31 + 32 градусів. У суботу температура знизиться до + 29 градусів.

З неділі на сході очікуються дощі та грози, а температура поповзе вниз. З 11 липня вдень буде не більше +25 +26 градусів.

Погода на півдні України

У південній частині спека почне відступати вже в п'ятницю. До 8 липня синоптики прогнозують від +29 до +30 градусів, а потім температура опуститься до +26 градусів. У неділю можливий дощ.

З понеділка в регіоні прогнозується невелика хмарність, вдень + 28 + 29 градусів.

Погода на півночі України

Найближчі два дні на півночі країни буде сухо і жарко, до +32 градусів. У п'ятницю синоптики прогнозують зливи та грози, а температура впаде до +24 +25 градусів.

У суботу знову буде сонячно і повітря прогріється до + 28 градусів. З Понеділка зарядять дощі майже щодня, а денна температура впаде до +21 +24 градусів.

Погода на заході України

Жителям Західної частини країни синоптики обіцяють ще один спекотний день-5 липня. Вже з середи в цю частину України увірвуться дощі з грозами, і температура різко знизиться. Очікується від + 20 до + 23 градусів.

На вихідних буде похмуро і дощитиме, вдень не більше + 21 градуса. З Понеділка очікуються зливи та зниження температури в денні години до +19 +22 градусів.

Погода в Києві

Вівторок у столиці буде спекотним, вдень прогріється до + 31 + 33 градусів. Гаряче буде і вночі - очікується близько + 19 + 21 градуса. Можливо невелике посилення вітру. Опади не прогнозуються.

Карта погоди в Україні на вівторок, 5 липня

У середу в Києві вдень почнеться гроза, яка до вечора перейде у звичайний дощ. Температура вдень очікується близько + 33 градусів.

У четвер синоптики прогнозують дощ, а температура впаде відразу до +24 градусів. Дощитиме і в п'ятницю, вдень близько + 26 градусів.

У суботу температура повітря знову підніметься до +29 градусів, але вже в неділю знову зарядить дощ і похолодає до + 24 градусів.

З понеділка, 11 липня, в Києві буде похмуро, дощитиме і прохолодно, від +23 до +25 градусів.