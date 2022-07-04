Пекельна спека і грози весь тиждень. Синоптики розповіли, де і коли варто очікувати прохолоду

Погода в Україні в найближчий тиждень буде спекотна і місцями - з грозовими дощами. Але в одному регіоні з середи стане набагато прохолодніше.

Яка погода очікує українців у найближчий тиждень - читайте в матеріалі нижче.

Погода в Україні 4 липня

У понеділок синоптики прогнозують суху погоду по всій території країни. Місцями можливе посилення вітру. Нічна температура повітря коливатиметься від + 13 до + 17 градусів.

Вдень у більшості регіонів очікується від + 28 до +31 градуса, в центральній частині, на півдні та на півночі прогріється знову до + 32 градусів.

У Києві 4 липня буде сонячно і сухо, без опадів. Вночі в столиці + 16 +18 градусів, вдень повітря прогріється до +30 + 32 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 4 липня

Погода в Україні 5 липня

У вівторок грози прийдуть в західні області країни, в інших регіонах буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі підніметься до +16 +20 градусів, вдень у більшості областей очікується +30 +32 градуси, вдень прогріється до + 34 градусів.

У Києві 5 липня невелика хмарність, але без опадів. Вночі в столиці + 20 +22 градуси, вдень повітря прогріється до +32 + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 5 липня

Погода в Україні 6 липня

Грози в середу охоплять всі західні області, північ країни та північний схід. Також опади доберуться до столиці.

У західних областях почне падати температура повітря, вдень від + 24 до + 27 градусів. На решті території країни буде спекотно, від + 30 до + 34 градусів.

У Києві 6 липня очікується гроза. Вночі від + 20 до +22 градусів, вдень повітря прогріється в столиці до +32 + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 6 липня

Погода в Україні 7 липня

У четвер грози та дощі пройдуть в більшості областей на заході країни, в північних областях, частково на півдні та в центральній частині. Сухо буде тільки на сході України.

Температура на заході очікується від + 22 до +25 градусів, на півночі до + 26 градусів. У центрі від + 25 до + 28 градусів. Сильна спека збережеться тільки на сході країни, там синоптики прогнозують до +32 +34 градусів.

У Києві 7 липня очікується гроза і похолодання. Вночі температура знизиться до +15 +17 градусів, вдень очікується від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 7 липня

Погода в Україні 8 липня

У п'ятницю грози охоплять всі області України, сухо буде тільки у Вінниці. Нічна температура повітря коливатиметься від + 14 до + 18 градусів.

Вдень на заході синоптики прогнозують + 22 +24 градуси, в центральній частині та на півночі від +24 до + 27 градусів. На півдні та сході буде спекотно, від +28 до +34 градусів.

У Києві 8 липня пройде сильна гроза, можливі зливи. Вночі в столиці + 15 +17 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 8 липня