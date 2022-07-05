В Украину несется сильное похолодание с дождями: где и когда погода начнет ухудшаться

Погода в Украине резко поменяется уже в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют, что температура упадет с +30 +35 градусов сразу до +22 градусов. И часть страны накроет дождями и грозами.

Какая погода ожидается в Украине в ближайшие 10 дней - читайте в материале ниже.

Погода на востоке Украины

Жара, по данным портала Sinoptik, не отступит из восточных областей до конца этой недели. Осадки синоптики также не прогнозируют. До пятницы включительно ожидается днем до +31 +32 градусов. В субботу температура снизится до +29 градусов.

С воскресенья на востоке ожидаются дожди и грозы, а температура поползет вниз. С 11 июля днем будет не более +25 +26 градусов.

Погода на юге Украины

В южной части жара начнет отступать уже в пятницу. До 8 июля синоптики прогнозируют от +29 до +30 градусов, а потом температура опустится до +26 градусов. В воскресенье возможен дождь.

С понедельника в регионе прогнозируется небольшая облачность, днем +28 +29 градусов.

Погода на севере Украины

Ближайшие два дня на севере страны будет сухо и жарко, до +32 градусов. В пятницу синоптики прогнозируют ливни и грозы, а температура упадет до +24 +25 градусов.

В субботу снова будет солнечно и воздух прогреется до +28 градусов. С понедельника зарядят дожди почти каждый день, а дневная температура упадет до +21 +24 градусов.

Погода на западе Украины

Жителям западной части страны синоптики обещают еще один жаркий день - 5 июля. Уже со среды в эту часть Украины ворвутся дожди с грозами, и температура резко снизится. Ожидается от +20 до +23 градусов.

На выходных будет пасмурно и дождливо, днем не более +21 градуса. С понедельника ожидаются ливни и снижение температуры в дневные часы до +19 +22 градусов.

Погода в Киеве

Вторник в столице будет жарким, днем прогреется до +31 +33 градусов. Горячо будет и ночью - ожидается около +19 +21 градуса. Возможно небольшое усиление ветра. Осадки не прогнозируются.

Карта погоды в Украине на вторник, 5 июля

В среду в Киеве днем начнется гроза, которая к вечеру перейдет в обычный дождь. Температура днем ожидается около +33 градусов.

В четверг синоптики прогнозируют дождь, а температура упадет сразу до +24 градусов. Дождливо будет и в пятницу, днем около +26 градусов.

В субботу температура воздуха снова поднимется до +29 градусов, но уже в воскресенье снова зарядит дождь и похолодает до +24 градусов.

С понедельника, 11 июля, в Киеве будет пасмурно, дождливо и прохладно, от +23 до +25 градусов.