Україну заполонили нові підробки 200 гривень: як відрізнити від справжніх

В Україні з'явився новий вид фальшивих гривень. Їхня якість настільки висока, що не розпізнається в торгових мережах. Про те, що купюра підроблена, дізнаються, лише коли вона доходить до банку. Як відрізнити фальшивку від справжніх грошей - в матеріалі Styler.

Мова йде про 200 гривень 2007 року випуску, виготовлені вони на якісному спеціально захищеному папері, і на грошах присутній ряд захисних елементів.

Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №50-0006/2697, пише Страна.

В Нацбанку відзначили, що підроблені купюри "намальовані" під серію 2007 року, але рік випуску на них вказаний 2014-й. По всій площі банкноти видно водяний знак у вигляді темних і світлих літер "S".

Фальшивомонетники повторили захисні елементи справжніх купюр, це:

багатотоновий водяний знак - портрет Лесі Українки імітований на протилежній стороні білим кольором;

у товщі паперу є захисна стрічка, текст на ній читається;

флуоресценцію стрічки в ультрафіолеті імітували - блакитний і жовтий кольори наближені до оригіналу. Імітація флуоресценції стрічки не збігається з її друкованим зображенням, яке видно в УФЛ у вигляді темної смуги;

невидимі при денному світлі захисні волокна імітовані друком, в УФЛ мають червоного і зеленого кольору флуоресценцію, як і у справжніх купюр.

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Які ознаки фальшивомонетникам не вдалося повторити достовірно:

всі зображення виконані кольоровим струменевим друком, при цьому кольори лише наближені до кольорів справжніх банкнот;

рельєфність елементів друку можна "намацати", але імітація тиснення не збігається з надрукованими зображеннями;

УФ-захист імітований, кольори флуоресціюючих зображень лише наближені до оригіналу, при цьому флуоресценція не збігається з надрукованими зображеннями;

ефект зміни кольору оптично змінного зображення цифрового номіналу "200" на лицьовій стороні купюри не імітований;

частини наскрізного елемента (цифри "200") при розгляді банкноти на світло в підробках збігаються;

латентне зображення номіналу "200" не імітовано;

мікротексти читаються частково.

Фальшиві 200 грн (фото: strana.ua)

В НБУ також оприлюднили серійні номери, під якими з'являються підробки: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 990936.

Раніше ми писали, що вершкове масло, яке продається в Україні, перевірили на фальсифікат. Результати виявилися невтішними, оскільки кожна п'ята пачка масла - підробка.