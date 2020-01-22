Украину наводнили новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих

Поддельные гривны на первый взгляд сложно отличить от настоящих
В Украине появился новый вид фальшивых гривен. Их качество настолько высоко, что не распознается в торговых сетях. О том, что купюра поддельная, узнают, лишь когда она доходит до банка. Как отличить фальшивку от настоящих денег - в материале Styler.
Речь идет о 200 гривнах 2007 года выпуска, изготовлены они на качественной специально защищенной бумаге, и на деньгах присутствует ряд защитных элементов.
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, пишет Страна.
В Нацбанке отметили, что поддельные купюры "нарисованы" под серию 2007 года, но год выпуска на них указан 2014-й. По всей площади банкноты виден водяной знак в виде темных и светлых букв "S".
Фальшивомонетчики повторили защитные элементы подлинных купюр, это:
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Какие признаки фальшивомонетчикам не удалось повторить достоверно:
Фальшивые 200 грн (фото: strana.ua)
В НБУ также обнародовали серийные номера, под которыми появляются подделки: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 990936.
Ранее мы писали, что сливочное масло, которое продается в Украине, проверили на фальсификат. Результаты оказались неутешительными, поскольку каждая пятая пачка масла - подделка.