Нова банкнота у 1000 гривень: як відрізнити справжню від фальшивої

В Україні ввели в обіг нову купюру (фото: flickr.com/National Bank Of Ukraine)

В Україні ввели в обіг нову банкноту в тисячу гривень

В Україні з 25 жовтня запущена в обіг нова банкнота номіналом в одну тисячу гривень. Як повідомили в Національному Банку України, ця банкнота має інноваційні поліграфічні елементи захисту.

Як пояснив голова ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Ситухо у своєму коментарі для видання "Факти", така купюра була введена в цілях економії.

"Основна мета введення банкнот великого номіналу – зниження витрат на обслуговування готівкового грошового обігу. Середній термін експлуатації паперових грошей – 2 роки. У реальності це досить великі постійні витрати. Хоча собівартість виробництва найпоширенішої купюри в 200 гривень і 1000 гривень не дуже відрізняється. Купюра в 1000 гривень знижує витрати на обслуговування готівкового обігу в 5 разів", - пояснив експерт.

У Національному Банку України пояснили, що нова купюра захищена полімерною стрічкою, яка введена в товщину паперу. Ця стрічка пофарбована в пурпурний колір і має яскраво виражений комбінований оптико-змінний ефект. На стрічку нанесено цифрове зображення номіналу і малого державного герба України. Якщо змінити кут нахилу банкноти, то змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Нова купюра в 1000 гривень

Також при зміні кута нахилу банкноти можна побачити на деяких ділянках зображення поступові переходи кольору від золотистого до нефритового.

На лицьовому боці купюри зображено портрет видатного українського вченого Володимира Вернадського. На звороті – будівля президії Національної академії наук України.

Нова банкнота істотно відрізняється за розміром від інших купюр, які знаходяться в обігу і це допоможе її не сплутати з іншими банкнотами. Її розмір – 75 на 160 мм. Основний колір – блакитний.