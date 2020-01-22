Україну заполонили нові підробки 200 гривень: як відрізнити від справжніх

Підроблені гривні на перший погляд складно відрізнити від справжніх
В Україні з'явився новий вид фальшивих гривень. Їхня якість настільки висока, що не розпізнається в торгових мережах. Про те, що купюра підроблена, дізнаються, лише коли вона доходить до банку. Як відрізнити фальшивку від справжніх грошей - в матеріалі Styler.
Мова йде про 200 гривень 2007 року випуску, виготовлені вони на якісному спеціально захищеному папері, і на грошах присутній ряд захисних елементів.
Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №50-0006/2697, пише Страна.
В Нацбанку відзначили, що підроблені купюри "намальовані" під серію 2007 року, але рік випуску на них вказаний 2014-й. По всій площі банкноти видно водяний знак у вигляді темних і світлих літер "S".
Фальшивомонетники повторили захисні елементи справжніх купюр, це:
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Які ознаки фальшивомонетникам не вдалося повторити достовірно:
Фальшиві 200 грн (фото: strana.ua)
В НБУ також оприлюднили серійні номери, під якими з'являються підробки: ББ 3999969, ББ 9660933, ББ 9953999, БТ 5509969, БТ 6006653, БТ 6699969, БТ 6935055, БТ 6935003, БТ 9369653, ТБ 0333535, ТБ 3630933, ТБ 5063995, ТБ 6955993, ТБ 9053935, ТТ 6003969, ТТ 9909363, ТТ 990936.
Раніше ми писали, що вершкове масло, яке продається в Україні, перевірили на фальсифікат. Результати виявилися невтішними, оскільки кожна п'ята пачка масла - підробка.