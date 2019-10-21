ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наприкінці жовтня в Україні очікується значне похолодання

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 12:22
Наприкінці жовтня в Україні очікується значне похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура опуститься до -5 градусів

Погода в Україні наприкінці жовтня-початку листопада буде прохолодною, очікується значне похолодання і морози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Як зазначила синоптик, температура може опуститися до -5 градусів морозу.

"Істотне похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня, а з 31-го жовтня -1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, вдень до +5+10 градусів", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, цього тижня погода в Україні у більшості областей очікується без опадів, зі слабким вітром і туманами. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів тепла, очікується брудне повітря через тумани.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 жовтня в Україні збережеться тепло і сонце. Середня температура в денний час очікується від +19 до +22 градусів. У західних областях буде тепліше, вдень від +20 до +24, а в Одеській області до +17 +19 градусів тепла.

Крім цього, у столиці 19 жовтня стовпчик термометра піднявся до 23,3 градусів тепла, що на 2,1 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого в 1957 році. Так, цей день став найспекотнішим за всю історію спостережень.

Наступного тижня в Україні можливі дощі Сьогодні в Україні потеплішає до +24
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся