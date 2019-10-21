Наприкінці жовтня в Україні очікується значне похолодання

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура опуститься до -5 градусів

Погода в Україні наприкінці жовтня-початку листопада буде прохолодною, очікується значне похолодання і морози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Як зазначила синоптик, температура може опуститися до -5 градусів морозу.

"Істотне похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня, а з 31-го жовтня -1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, вдень до +5+10 градусів", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, цього тижня погода в Україні у більшості областей очікується без опадів, зі слабким вітром і туманами. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів тепла, очікується брудне повітря через тумани.

Також РБК-Україна повідомляло, що 21 жовтня в Україні збережеться тепло і сонце. Середня температура в денний час очікується від +19 до +22 градусів. У західних областях буде тепліше, вдень від +20 до +24, а в Одеській області до +17 +19 градусів тепла.

Крім цього, у столиці 19 жовтня стовпчик термометра піднявся до 23,3 градусів тепла, що на 2,1 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого в 1957 році. Так, цей день став найспекотнішим за всю історію спостережень.