Завтра Україну накриють тумани

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні ще буде тепло, без опадів

Погода в Україні 23 жовтня ще буде теплою, температура повітря вдень досягне +16+21. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Як зазначає синоптик, завтра Україна потрапляє у зону діяльності антициклону Majla2 і тому в більшості областей все, як завжди - без опадів, тумани. Вона повідомляє, що температура повітря становитиме +16+21.

Крім того, за прогнозом Діденко, у Києві середа буде з туманами, дощі малоймовірні, температура повітря +17+19.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що за даними синоптиків Українського Гідрометцентру, в Україні сьогодні зберігається тепло. Температура вночі становитиме +4 +9 тепла, на заході країни і узбережжі морів до +12. Вдень очікується від +15 до +20 тепла, в західних областях до +23 градусів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек.

На сході мінлива хмарність, вдень очікується +17+19, а вночі +5+8. Крім того, у Запорізькій та Донецькій областях вдень буде +16+18. Південь України буде теплий, вдень очікується +18+20, вночі буде +8+11.

Зазначимо, синоптики та рятувальники попереджали про сильні тумани в Україні у першій половині дня.