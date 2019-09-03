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Сильне похолодання і дощі: де в Україні різко зіпсується погода

STYLERЖиття    03.09.2019 - 12:22
Сильне похолодання і дощі: де в Україні різко зіпсується погода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно зміниться найближчим часом

Погода в Україні в середу, 4 вересня, різко зміниться. Атмосферний фронт принесе дощі та суттєве похолодання на значну частину території. Про це повідомла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами синоптика, завтрашнє похолодання особливо сильно відчують мешканці Півночі, Заходу та більшості центральних областей. Тут вдень очікується +17... +24 градуси.

"Аж до Одещини прорветься смуга нижчої температури повітря", - пише Наталка Діденко.

Сильне похолодання і дощі: де в Україні різко зіпсується погода

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

На Сході, Дніпропетровщині та у південно-східних областях завтра все ще буде спекотно - від +26 до +32 градусів.

Разом з похолоданням прийде і атмосферний фронт, який зумовить дощі на Правобережжі.

У Києві в середу, 4 вересня, також очікується зміна погодних умов. Пройде дощ і похолодає до +20-ти градусів.

"Надалі температура повітря вирівняється, холоди ще не пускатимемо, бо кавуни ще ж треба всі подоїдати", - пише Наталка Діденко.

Сильне похолодання і дощі: де в Україні різко зіпсується погода

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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