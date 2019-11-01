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Україну накриють грозові зливи і штормовий вітер: названа дата

STYLERЖиття    01.11.2019 - 20:39
Україну накриють грозові зливи і штормовий вітер: названа дата
Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні незабаром подарує жителям країни сюрпризи

Погода в Україні незабаром різко зміниться - прийде листопадове потепління, але підвищення температури буде супроводжуватися зливами, грозами та сильним поривчастим вітром. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Зміни погодних умов відбудуться вже у неділю, 3 жовтня, але субота, 2 листопада, все ще буде холодною, а в деякі західні області прийде дрібний дощ. Разом з циклоном прийде і сильний, місцями штормовий вітер.

Найближчої ночі очікуються заморозки до -5 градусів, на Харківщині та Запоріжжі до -8, а температура в Донецькій і Луганській областях вночі становитиме від -8 до -10. Вдень у суботу +6... +11, а на північному сході від +3 до +5 вище нуля.

У Києві 2 листопада очікується від +6 до +8 градусів, вночі заморозки -1... -3. Опади малоймовірні.

Україну накриють грозові зливи і штормовий вітер: названа дата

Погода в Україні 2 листопада (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 3 листопада, ситуація кардинально зміниться - істотно потеплішає, але дощі поширяться на весь Захід і Північ країни.

Нічні заморозки залишаться лише в східних областях. Температура від +10 до +15 в західних і південних областях, а в Центрі, на Півночі і Сході - від +5 до +11 градусів.

Україну накриють грозові зливи і штормовий вітер: названа дата

Погода в Україні 3 листопада (фото: meteo.gov.ua)

З понеділка, 4 листопада, почнеться потепління, яке ще більше посилиться 5 і 6 листопада (до +16... +20 на Заході і в південному регіоні). Але підвищення температури супроводжуватиметься поривчастим вітром. Дощі, а місцями зливи з грозами будуть в ці дні переміщатися з Заходу на Схід..

Погода в Україні з 4 по 6 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що Наталка Діденко також попередила про сильні пориви вітру, які очікуються в Україні на найближчих вихідних. За словами синоптика, штормовий вітер можливий по всій країні, крім східних областей.

Україну накриють грозові зливи і штормовий вітер: названа дата

Погода в Україні на вихідних (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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