В Белгороде атакован БГТУ, который занимался дронами

В Белгороде после ночной атаки беспилотников возник масштабный пожар в Белгородском государственном технологическом университете (БГТУ) им. Владимира Шухова. В вузе ранее сообщали о разработке систем управления беспилотниками и подготовке специалистов в сфере БАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Exilenova+ , " Пепел Белгород " и агентство ASTRA .

По имеющимся данным, пожар в университете начался после атаки дронов. Опубликованные кадры свидетельствуют о масштабном возгорании на территории учебного заведения.

Официально российские власти о последствиях атаки по университету пока не сообщали. В течение ночи оперативный штаб Белгородской области несколько раз предупреждал об опасности ударов беспилотников.

Чем занимался БГТУ

По информации самого университета, в БГТУ им. Шухова разрабатывали автоматизированную систему управления беспилотными летательными аппаратами на базе российского процессора "Миландр". В вузе утверждали, что разработка предназначалась якобы только для гражданских задач, в частности, мониторинга линий электропередач, теплотрасс и аэрофотографирования.

Также БГТУ принимает участие в государственной программе подготовки специалистов по эксплуатации беспилотных авиационных систем. В учебном заведении готовят операторов БПЛА и специалистов по техническому обслуживанию, навигации, системам управления и обработки данных беспилотников.