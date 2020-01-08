Україну накриє мокрим снігом: погода знову різко зміниться

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні сильно зміниться

Погода в Україні у четвер, 9 січня, знову різко зміниться. Частину країни накриє мокрим снігом та дощами, очікується невеликий мороз. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Наталка Діденко повідомила, що в Україну прийде атмосферний фронт і різко зміниться погода і атмосферний тиск.

"У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і тому на Заході, Півночі і в центральній частині країни очікується дощ і мокрий сніг. Відповідно, всі метеозалежні – залягайте чи вдома на диванах, або на роботі на клавіатурах, так як йде зміна атмосферного тиску. Південь і Схід України обійдуться поки що сухою погодою", - розповіла синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що температура повітря вночі буде невисокою, а в денні години знову потеплішає.

"Температура повітря в найближчу ніч буде невисокою, -2 -7 градусів, завтра вдень знову потеплішає до 2 морозу – 3 тепла", - додала Діденко.

У Києві 9 січня очікується дощ і мокрий сніг, атмосферний фронт. Вночі до -2 градусів, вдень 0 +2 градуси. Як повідомила Наталка Діденко, в Україну повернеться тепла погода.

Карта погоди на 9 січня

Як зазначають синоптики Українського гідрометцентру, в найближчі дні в Україні температура повітря підвищиться до +2 +6 градусів. Нічна температура коливатиметься в межах +1 -2 градуси. Опади поширяться по всій території України в п'ятницю і суботу, мокрий сніг перейде в дощ, а от сонячна погода очікується в неділю.