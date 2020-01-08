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Украину накроет мокрым снегом: погода снова резко изменится

STYLERЖизнь    08.01.2020 - 21:24
Украину накроет мокрым снегом: погода снова резко изменится
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни сильно поменяется

Погода в Украине в четверг, 9 января, снова резко поменяется. Часть страны накроет мокрым снегом и дождями, ожидается небольшой мороз. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко сообщила, что в Украину придет атмосферный фронт и резко поменяется погода и атмосферное давление.

"В четверг в Украину придет атмосферный фронт и поэтому на Западе, Севере и в центральной части страны ожидается дождь и мокрый снег. Соответственно, все метеозависимые – ложитесь или дома на диванах, или на работе на клавиатурах, так как идет смена атмосферного давления. Юг и Восток Украины обойдутся пока что сухой погодой", - рассказала синоптик.

Украину накроет мокрым снегом: погода снова резко изменится

Карта погоды

Она отметила, что температура воздуха ночью будет невысокой, а в дневные часы снова потеплеет.

"Температура воздуха в ближайшую ночь будет невысокой, -2 -7 градусов, в завтра днем потеплеет снова до 2 мороза – 3 тепла", - добавила Диденко.

В Киеве 9 января ожидается дождь и мокрый снег, атмосферный фронт. Ночью до -2 градусов, днем 0 +2 градуса. Как сообщила Наталка Диденко, в Украину вернется теплая погода.

Украину накроет мокрым снегом: погода снова резко изменится

Карта погоды на 9 января

Как отмечают синоптики Украинского гидрометцентра, в ближайшие дни в Украине температура воздуха повысится до +2 +6 градусов. Ночная температура будет колебаться в пределах +1 -2 градуса. Осадки распространятся по всей территории Украины в пятницу и субботу, мокрый снег перейдет в дождь, а вот солнечная погода ожидается в воскресенье.

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