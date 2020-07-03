На Україну насуваються пекельна спека і грози: які області опиняться під загрозою

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних буде дуже небезпечна у багатьох областях

Погода в Україні найближчими днями буде спекотною, в декількох областях температура повітря підніметься до +39 градусів. Частину країни буде поливати короткочасними дощами. Ослаблення спеки варто очікувати тільки на наступному тижні.

На вихідних в Україні буде дуже спекотно, навіть на заході, де будуть йти дощі, очікується до +29 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Відразу почну з температури повітря. У більшості областей України – сильна спека! Очікується вдень +30 +35 градусів, на Півдні, Сході та місцями в Центрі до +36 +39 градусів. Тільки на Заході буде трохи нижче, +25 +29 градусів, а в дощі місцями +20 +24 градуси. Сильна спека разом зі зливами, грозами або смерчами, також належить до небезпечних метеорологічних явищ, тому нехтувати нею – ні в якому разі", - попередила синоптик.

Вона порекомендувала носити головні убори на вулиці, брати з собою воду та акуратно відпочивати на природі з шашликами та ковбасками, оскільки пожежна небезпека підвищується до надзвичайного рівня.

Карта погоди

В суботу пройдуть дощі в багатьох областях, але схід і центр країни будуть перебувати в зоні сухого та жаркого повітря.

"В суботу короткочасні дощі та грози пройдуть на півночі України, у Вінницькій області, ще торкнуться Прикарпаття, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької області. Все, що не увійшло до цього переліку – без істотних опадів. У неділю на півдні та сході України буде переважати суха сонячна погода з сильною спекою. Грозові локальні дощі можливі 5 липня місцями в північних, центральних областях, локально на Прикарпатті та Волині", - розповіла Діденко.

Карта погоди

У Києві, за словами синоптика, в суботу пройде дощ і гроза, а 5 липня шансів на дощ буде менше.

"На вихідних у столиці спека послабшає до +28 +29 градусів. У понеділок, на Івана Купала, 6-7 липня, спека знову візьме реванш, знову вище +30 градусів. А ось з 8 липня відчутно посвіжіє, очікується +25 +27 градусів. На Півдні та Сході України ослаблення сильної спеки ймовірно з 10-го липня", - повідомила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про град та грози на заході України.

А також розповідали про те, що Україну накриє сильними грозами та дощами.

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Автор: Анна Шиканова