На Украину надвигаются адская жара и грозы: какие области окажутся под угрозой

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных будет очень опасная во многих областях

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркой, в нескольких областях температура воздуха поднимется до +39 градусов. Часть страны будет поливать кратковременными дождями. Ослабление жары стоит ожидать только на следующей неделе.

На выходных в Украине будет очень жарко, даже на западе, где будут идти дожди, ожидается до +29 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Сразу начну с температуры воздуха. В большинстве областей Украины – сильная жара! Ожидается днем +30 +35 градусов, на Юге, Востоке и местами в Центре до +36 +39 градусов. Только на Западе будет немного ниже, +25 +29 градусов, а в дождях местами +20 +24 градуса. Сильная жара вместе с ливнями, грозами или смерчами, также принадлежит к опасным метеорологическим явлениям, поэтому пренебрегать ею – ни в коем случае", - предупредила синоптик.

Она порекомендовала носить головные уборы на улице, брать с собой воду и аккуратно отдыхать на природе с шашлыками и колбасками, так как пожарная опасность повышается до чрезвычайного уровня.

Карта погоды

Дожди в субботу пройдут во многих областях, но восток и центр страны будут находиться в зоне сухого и жаркого воздуха.

"В субботу кратковременные дожди и грозы пройдут на севере Украины, в Винницкой области, еще затронут Прикарпатье, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Все, что не вошло в этот перечень – без существенных осадков. В воскресенье на юге и востоке Украины будет преобладать сухая солнечная погода с сильной жарой. Грозовые локальные дожди возможны 5 июля местами в северных, центральных областях, локально на Прикарпатье и Волыни", - рассказала Диденко.

Карта погоды

В Киеве, по словам синоптика, в субботу пройдет дождь и гроза, а 5 июля шансов на дождь будет меньше.

"На выходных в столице жара ослабнет до +28 +29 градусов. В понедельник, на Ивана Купала, 6-7 июля, жара снова возьмет реванш, снова выше +30 градусов. А вот с 8 июля ощутимо посвежеет, ожидается +25 +27 градусов. На Юге и Востоке Украины ослабление сильной жары вероятно с 10-го июля", - сообщила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о граде и грозах на западе Украины.

А также рассказывали о том, что Украину накроет сильными грозами и дождями.

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Автор: Анна Шиканова