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Захід України накриють град та гроза

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 08:40
Захід України накриють град та гроза
Фото: дощ (РБК-Україна)

У західних областях дощ та шквали

У Карпатах, зокрема в Івано-Франківській області, сьогодні різко погіршиться погода. Синоптики прогнозують дощі та град.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, сьогодні у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, і в Карпатах, вдень також і в Івано-Франківській області значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, тиждень тому західні області накрив сильний дощ, в результаті чого утворився паводок. Через це десятки сімей лишились без будинку, бо вулиці залило водою.

Зазначимо, сьогодні зливи та грози знову накриють західну територію України, температура повітря у регіонах коливатиметься від +23 до +36 градусів тепла.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода у липні характеризується нестійкими періодами з грозами, шквалами і зливами та посухою.

РБК-Україна писало, що середньомісячна температура повітря травня 2020 року в Києві склала 12,4 градусів, що на 2,8 градусів нижче кліматичної норми: місяць виявився найхолоднішим в XXI столітті.

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Автор: Анастасия Рокитна

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