Погода різко зміниться: синоптики дали прогноз на новорічну ніч

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в новорічну ніч сильно погіршиться

Погода в Україні у вівторок, 31 грудня, різко зміниться і синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах країни. У багатьох областях пройде мокрий сніг з дощем, вітер посилиться. Температура повітря вдень підніметься, а вночі знову опуститься нижче 0 градусів.

На сході країни очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень підніметься до +3 градусів, вночі від -1 до -3 градусів. У Дніпрі та Полтаві пройде мокрий сніг, вітер посилиться до 12 м/с.

На півдні України буде сухо, але хмарно. Опади не прогнозуються. Температура повітря підніметься до +5 градусів вдень, вночі опуститься до 0, місцями можливе до -1 градуса.

В північних областях вдень буде ясно, від 0 до +2 градусів, у другій половині дня піде мокрий сніг, вітер посилиться до 12 м/с. Температура повітря ввечері і вночі коливатиметься від 0 до -2 градусів.

На заході України вдень очікується ясна погода з невеликою хмарністю. Ближче до вечора піде мокрий сніг. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, ввечері почне опускатися до +1 -2 градусів. Вітер до 12 м/с. Можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Центральні області країни також почне засипати мокрим снігом у другій половині дня і за прогнозом – сніг буде йти всю ніч. Температура повітря вдень від +3 до +5 градусів, вночі опуститься до -1 -3 градусів.

У Києві 31 грудня буде ясна погода у першій половині дня, мокрий сніг піде близько 5 години вечора. Температура повітря вдень +2 +4 градусів, увечері і в новорічну ніч очікується від 0 до +1 градуса. Синоптики попереджають про сильний вітер, до 15 м/с. Можливе налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Карта погоди на 31 грудня