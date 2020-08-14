ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Україну знову насувається спека і грози: яким областям не пощастить з погодою

П'ятниця 14 серпня 2020 11:55
На Україну знову насувається спека і грози: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні на вихідних у всіх областях буде абсолютно різною

Погода в Україні на вихідних буде різко змінюватися. Частину країни накриє холодним повітрям, дощами та грозами. А вже в неділю картина повністю зміниться, і температура повітря знову піде вгору.

У суботу, 15 серпня, дощі та грози очікуються на Прикарпатті. На сході невеликі локальні дощі можуть пройти в неділю, 16 серпня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"15-16 серпня погоду визначатиме антициклон Emil. Дощі не прогнозуються. Нюанс. У суботу, завтра, у прикарпатських областях є ймовірність дощу і грози. А в неділю по північному сході – Сумська, Харківська, Чернігівська області, збільшиться хмарність, можливі невеликі локальні дощики", - попередила синоптик.

Вона зазначила, що у суботу температура повітря буде невисокою, а вже в неділю у більшість регіонів повернеться спека. Ночі будуть дуже прохолодними, місцями навіть холодними.

"Температура повітря складе +24 +28 градусів. На Півночі та Сході у суботу буде свіжо, +19 +24 градуси, у неділю потеплішає до +23 +27 градусів. Враховуйте, що ночі вже прохолодні. Найближча мінімальна температура повітря у північних і східних областях +9 +13 градусів – це вже потрібно дістати не просто пледи, а ковдри", - розповіла Діденко.

У Києві синоптик пообіцяла і ясну сонячну погоду, а також різку зміну температури повітря.

"У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими білими хмарами, погоду. Свіжо буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потеплішає до +25 +27 градусів. Наступного тижня в Україну повернуться знову +30 градусів і навіть вище", - повідомила Діденко.

На Україну знову насувається спека і грози: яким областям не пощастить з погодою

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували сильне похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні у найближчий тиждень можливий період "холодної посухи".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ГідрометцентрПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся