На Україну знову насувається спека і грози: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних у всіх областях буде абсолютно різною

Погода в Україні на вихідних буде різко змінюватися. Частину країни накриє холодним повітрям, дощами та грозами. А вже в неділю картина повністю зміниться, і температура повітря знову піде вгору.

У суботу, 15 серпня, дощі та грози очікуються на Прикарпатті. На сході невеликі локальні дощі можуть пройти в неділю, 16 серпня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"15-16 серпня погоду визначатиме антициклон Emil. Дощі не прогнозуються. Нюанс. У суботу, завтра, у прикарпатських областях є ймовірність дощу і грози. А в неділю по північному сході – Сумська, Харківська, Чернігівська області, збільшиться хмарність, можливі невеликі локальні дощики", - попередила синоптик.

Вона зазначила, що у суботу температура повітря буде невисокою, а вже в неділю у більшість регіонів повернеться спека. Ночі будуть дуже прохолодними, місцями навіть холодними.

"Температура повітря складе +24 +28 градусів. На Півночі та Сході у суботу буде свіжо, +19 +24 градуси, у неділю потеплішає до +23 +27 градусів. Враховуйте, що ночі вже прохолодні. Найближча мінімальна температура повітря у північних і східних областях +9 +13 градусів – це вже потрібно дістати не просто пледи, а ковдри", - розповіла Діденко.

У Києві синоптик пообіцяла і ясну сонячну погоду, а також різку зміну температури повітря.

"У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить чудову сонячну, з красивими білими хмарами, погоду. Свіжо буде в суботу, близько +23 градусів, а в неділю потеплішає до +25 +27 градусів. Наступного тижня в Україну повернуться знову +30 градусів і навіть вище", - повідомила Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували сильне похолодання в Україні.

А також розповідали про те, що в Україні у найближчий тиждень можливий період "холодної посухи".