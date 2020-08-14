На Украину снова надвигается жара и грозы: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных во всех областях будет совершенно разной

Погода в Украине на выходных будет резко меняться. Часть страны накроет холодным воздухом, дождями и грозами. А уже в воскресенье картина полностью поменяется, и температура воздуха снова пойдет вверх.

В субботу, 15 августа, дожди и грозы ожидаются на Прикарпатье. На востоке небольшие локальные дожди могут пройти в воскресенье, 16 августа. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"15-16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil. Дожди не прогнозируются. Нюанс. В субботу, завтра, в прикарпатских областях есть вероятность дождя и гроз. А в воскресенье по северо-востоку – Сумская, Харьковская, Черниговская области, увеличится облачность и возможны небольшие локальные дождики", - предупредила синоптик.

Она отметила, что в субботу температура воздуха будет невысокой, а уже в воскресенье в большинство регионов вернется жара. Ночи будут очень прохладными, местами даже холодными.

"Температура воздуха составит +24 +28 градусов. На Севере и Востоке в субботу будет свежо, +19 +24 градуса, в воскресенье потеплеет до +23 +27 градусов. Учитывайте, что ночи уже явно прохладные. Ближайшая минимальная температура воздуха в северных и восточных областях +9 +13 градусов – это уже нужно достать не просто пледы, а одеяла", - рассказала Диденко.

В Киеве синоптик пообещала солнечную и ясную погоду, а также резкое изменение температуры воздуха.

"В Киеве 15-16 августа антициклон обеспечит чудесную солнечную, с красивыми белыми облаками, погоду. Свежо будет в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до +25 +27 градусов. На следующей неделе в Украину снова вернутся +30 градусов и даже выше", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали сильное похолодание в Украине.

А также рассказывали о том, что в Украине в ближайшую неделю возможен период "холодной засухи".