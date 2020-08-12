В Україну йде період "холодної посухи": синоптики оновили прогноз погоди

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде не дуже літньою в найближчі дні

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною, і навіть відверто холодною, як для серпня. Опади - мінімальні, а низькі градуси доберуться навіть до південно-східних областей.

Прогноз погоди на найближчі дні показали синоптики Українського гідрометцентру.

Завтра, 13 серпня, в країні очікується холодна погода від +20 до +25 градусів. Трохи вище лише на Півдні та Закарпатті (від +25 до +28). Найближчої ночі градуси теж дуже низькі (+9+13), на Півдні +13+17.

Опади в четвер малоймовірні, очікується мінлива хмарність.

У Києві поточна ніч буде свіжою - від +11 до +13, вдень від +20 до +22 градуси.

Погода в Україні 13 серпня (фото: meteo.gov.ua)

14 серпня стане тепліше на Заході (+23+29), а в інших областях похолодає до +19+23, на Півдні до +24+27 градусів. У Харківській і Луганській областях вірогідні грози, шквали, дощі.

Субота, 15 серпня, принесе грозовий фронт на західні області (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області). У решті регіонів сухо і як і раніше прохолодно.

Погода в Україні 14 і 15 серпня (фото: meteo.gov.ua)

16 і 17 серпня будуть ясними, малохмарними і сухими. У неділю температура дещо підвищиться до +23+27, на Закарпатті до +29. На Сході все ще холодно (+21+23).

У понеділок +23+29 буде вже по всій Україні.

Погода в Україні 16 і 17 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Про те, що теплого серпня нам не бачити в найближчій перспективі до неділі, розповіла і синоптик Наталка Діденко.

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