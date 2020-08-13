Температура почне різко падати: в яких областях очікується сильне похолодання

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні раптово стане зовсім осінньою та прохолодною

Погода в Україні у п'ятницю, 14 серпня, очікується сонячною в більшості регіонів країни. У кількох областях на сході пройдуть короткочасні дощі синоптики попередили про різке нічне похолодання, до +9 +10 градусів.

На сході України невелика хмарність, сухо. Опадами зачепить тільки Харківську і Луганську області. Нічна температура повітря знизиться до +10 +14 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +21 до +24 градусів.

У південних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі від +12 до +16 градусів. Вдень повітря прогріється до +24 +27 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +14 +16 градусів, вдень від +25 до +27 градусів.

На півночі України хмарно і прохолодно, але без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +9 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +20 до +22 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, очікується суха та хмарна погода. Вночі в регіоні температура коливатиметься від +10 до +14 градусів, вдень потеплішає до +24 +27 градусів.

У центральних областях без опадів, сухо і сонячно. Нічна температура становитиме +9 +12 градусів, вдень очікується від +20 до +24 градусів.

У Києві в п'ятницю, 14 серпня, очікується суха та хмарна погода, без опадів. Вночі температура опуститься до +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +21 +23 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 14 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик дала прогноз погоди на Маковія.

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