Магнітні бурі у травні 2022: голови болітимуть майже щотижня

Магнітні бурі в кінці весни будуть частими й часом затяжними. Частина таких магнітних коливань буде сильна, а частина - незначна. Однак погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

Коли вчені прогнозують магнітні бурі в травні – читайте в матеріалі нижче.

За даними фахівців Space Weather, магнітна буря G1 (червоний рівень) очікується 2-3 травня. Вона пов'язана зі спалахом класу М4, яка сталася на сонці ще 29 квітня. Така буря призводить до головних болів, може викликати погіршення самопочуття, загострення хронічних захворювань.

Графік магнітних бур на травень

7-8 травня - буря середньої інтенсивності

14 травня - коротка магнітна буря

17-18 травень - буря середньої інтенсивності

20-21 травня - буря червоного рівня

26-27 травня - буря середньої інтенсивності

Як людина може відреагувати на магнітні бурі

У людей з чутливістю до геомагнітної обстановки симптоми можуть бути яскраво виражені. У людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур – здоров'я може погіршитися незначно або ж такі дні пройдуть непомітно.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди з хронічними захворюваннями й літні.

Основні симптоми

Головний біль, запаморочення

Нудота, відсутність апетиту, біль у животі

Слабкість, занепад сил, сонливість, порушення концентрації уваги

Агресія, дратівливість, апатія

Підвищений артеріальний тиск, болі в серці, прискорене серцебиття

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках, болі в місцях колишніх переломів

Як мінімізувати негативний вплив магнітних бур